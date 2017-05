Ukraina przygotowuje się do zmiany statusu Krymu

Poinformował o tym szef zakazanego w Rosji Medżlisu, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Refat Czubarow — podaje ukraińska stacja 112.

My (Komisja Konstytucyjna — red.) powołaliśmy grupę roboczą ds. zmian i uzupełnień w Konstytucji Ukrainy dotyczących Republiki Autonomicznej Krymu i Sewastopola. Ustaliliśmy parametry naszej pracy, ponieważ chodzi o status Autonomii Krymskiej, która opierałaby się bezpośrednio na nieodłącznym prawie narodu krymskotatarskiego jako rdzennego narodu Krymu do samostanowienia w składzie unitarnego państwa Ukraina, to parametry naszej pracy — powiedział Czubarow.

© Sputnik. Taras Litvinenko Tatarzy krymscy wyrazili poparcie dla Putina

Oznajmił, że pierwsze posiedzenie grupy roboczej jest zaplanowane na 22 maja. Zostanie przeprowadzone w Akademii Kijowsko-Mogilanskiej.

Mówiąc o zmianach w Konstytucji Ukrainy dotyczących statusu Krymu, Czubarow oznajmił, że komisja «przywróci sprawiedliwość», uznając prawo Tatarów krymskich do samostanowienia.

Krym stał się częścią Rosji w drodze referendum, w którym ponad 90% mieszkańców głosowało za włączeniem półwyspu do Federacji Rosyjskiej.

Władze Rosji wielokrotnie dawały do zrozumienia, że kwestia przynależności Krymu jest zamknięta.