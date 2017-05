Przewodniczący ukraińskiego jury „Eurowizji” nazwał show teatrem absurdu

„Nie to, że mnie nie zaprosili na «czerwony dywan», nie zostałem w ogóle zaproszony nawet na konkurs «Eurowizji». Czy powinienem zwrócić się o to do organizatorów? Co można powiedzieć, jeśli Jamalę (zwyciężczynię «Eurowizji 2016» — red.) nie wpuszczono na «czerwony dywan»? W jakim kraju miało miejsce coś takiego? Człowiek wygrał «Eurowizję» i dzięki niemu odbywa się sam konkurs. Ale tego artysty nie wpuszczają na «czerwony dywan», na ceremonię otwarcia. To jakiś teatr absurdu. I my, niestety, w tym «teatrze» zajmujemy na razie pierwsze miejsce” — cytuje słowa Rybczyńskiego ukraińska edycja „ Zwierciadło Tygodnia ”.

Jury ocenia występy uczestników konkursu „na monitorze”, podkreślił Rybczyński. Przewodniczący jury nie jest pewny, czy będzie mógł zobaczyć konkurs na żywo.

„Pracujemy, ale nie podpisano z nami żadnej umowy. Nie wiem nawet, na jakiej podstawie pracujemy. Za darmo, czy za pieniądze? Chociaż pracuję w jury nie po raz pierwszy i zawsze taka praca jest opłacana” — dodał.

Tydzień „Eurowizji” trwa w Kijowie od 7 do 13 maja. Pierwszy półfinał odbył się 9 maja, drugi — 11 maja. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyłonieni, finał zaplanowano na 13 maja.