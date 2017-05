Chińscy chemicy zamieniają powietrze w benzynę

© Sputnik. Sergey Guneev Xi Jinping zaprosił do Pekinu nowego prezydenta Korei Południowej

„W ciągu ostatnich 200 lat węgiel, ropa naftowa i gaz były głównymi motorami naszej cywilizacji, podstawą jej ekonomicznego i społecznego rozwoju. Spalanie paliwa doprowadziło do emisji gigantycznej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, co dziś wywołuje zmiany klimatyczne. Zamiana dwutlenku węgla w paliwo i chemikaty nie tylko pomoże nam walczyć z ociepleniem, ale i rozwiąże problem wyczerpywania zasobów kopalnych” – powiedział Jian Sun z Instytutu Fizyki Chemicznej w Dalianie (Chiny).

Sun i jego zespół zaproponowali katalizator, który przemienia de facto cały dwutlenek węgla w węglowodory, składające się na benzynę i inne wysokooktanowe rodzaje paliwa, a przy tym działa co najmniej 1000 godzin (1,5 miesiąca) w „zwyczajnych” warunkach przemysłowych.

Składa się on z dwóch składników – nanocząsteczek ze związków tlenku żelaza i z sodu, a także z tzw. ceolitów. Ceolity to nanocząsteczki z sylikatów aluminium, które dziś są szeroko stosowane dla oczyszczania wody i dla „opakowania” różnych katalizatorów, których molekuły trafiające do ceolitów mogłyby zmieniać ich właściwości, co prowadziłoby je do aktywniejszego działania niż pojedynczo.

Jak zauważają naukowcy, każdy składnik w danym wypadku odgrywa swoją rolę: nanocząsteczki żelaza rozrywają molekuły dwutlenku węgla i zmuszają je do połączenia z atomami wodoru, a ceolity i ich napełnienie, sprzyjają połączeniu podobnych „półproduktów” w długie łańcuchy węglowodorów.

Kombinacje tych składników, według słów chińskich chemików, pozwalają na osiągnięcie dwóch rzeczy: po pierwsze, 96% dwutlenku węgla zamienia się w analog benzyny, a tylko 4 % dwutlenku węgla zamienia się w metan, a po drugie, katalizator działa niemal „wiecznie” i nie potrzebował dodatkowych działań w ciągu tysiąca godzin eksperymentu. Efektywność katalizatora, jak zauważają naukowcy, obniżyła się tylko o 6% podczas pierwszych trzystu godzin pracy i potem nie zmieniała się, co świadczy o tym, że jest on stabilny i będzie w takim stanie utrzymywać się znacznie dłużej, niż tylko 1000 godzin.

Co więcej, „bukiet” węglowodorów można zmieniać podnosząc lub obniżając części wodoru i dwutlenku węgla w mieszance, oraz zmieniając typ ceolitu, który wykorzystywany jest jako „opakowanie” dla nanocząsteczek żelaza. Wykorzystując baterie słoneczne jako źródło energii dla ogrzewania tej mieszanki gazów i jej przepuszczenia przez katalizator, można efektywnie i dość tanio zaopatrywać się w energię słoneczną jako zwyczajowe paliwo, nie przyczyniając szkody środowisku naturalnemu, podsumowują Sun i jego zespół.