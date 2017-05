Angelina Jolie i Brad Pitt spotykają się w tajemnicy przed dziećmi

© Sputnik. Vitaliy Podvitsky Prace w przestrzeni kosmicznej

— Brad i Angelina obecnie trzymają swoje odnowione relacje w tajemnicy, bo nie chcą krępować dzieci. Dobro dzieci jest dla nich priorytetem – powiedział przyjaciel pary, cytowany przez magazyn „Life & Style”.

Według portalu od kilku tygodni Pitt i Jolie widują się znacznie częściej niż wcześniej. Ponadto aktorka ma się przeprowadzić wraz z dziećmi bliżej domu Pitta.

— Jestem naprawdę szczęśliwy, już minęło pół roku, co jest i smutne, i radosne, ale znowu pojawiły się we mnie uczucia. Sądzę, że jest to część doświadczenia życiowego: albo zaprzeczasz, że są one (uczucia) częścią twego życia, albo otwierasz się na nie i rozwijasz – powiedział Pitt w wywiadzie dla magazynu GQ Style.

Pod koniec września ubiegłego roku media poinformowały, że Jolie złożyła pozew o rozwód, argumentując go „różnicami nie do pogodzenia” między nią a Pittem. Aktorka domagała się przed sądem, aby dzieci – sześcioro – zostały z nią.