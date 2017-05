Kapitan Costa Concordii w końcu trafił do więzienia

Włoski Sąd Najwyższy utrzymał wyrok wydany przez dwie poprzednie instancje, które uznały Francesco Schettino za winnego katastrofy wycieczkowca z 13 stycznia 2012 roku u brzegów wyspy Giglio w Toskanii.

— Pukam do bramy więzienia, bo wierzę w sprawiedliwość – powiedział Schettino, wchodząc do rzymskiego więzienia Rebibbia. Słowa kapitana przekazał jego adwokat Saverio Senese.

Schettino condannato per il naufragio della Concordia. Cassazione conferma i 16 anni https://t.co/WFK8q6ZG5z — la Repubblica (@repubblica) 12 maja 2017

​Schettino od początku nie przyznawał się do winy. Jak twierdził, dzięki podjętym przez niego działaniom udało się uniknąć katastrofy na jeszcze większą skalę.

W wypadku statku wycieczkowego Costa Concordia zginęły 32 osoby, a 60 zostało rannych. Do katastrofy doszło, bo kapitan polecił sternikowi podpłynąć do wyspy, by pokazać ją znajomym na pokładzie. Kiedy Costa Concordia zaczęła nabierać wody, Schettino uciekł w trakcie ewakuacji pasażerów.

Podniesienie Costa Concordii z dna morskiego było największą taką operacją w historii żeglugi. Kosztowała ona pół miliarda euro. Wrak zezłomowano w Genui.