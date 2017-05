© AFP 2017/ Rafa Rivas Angelina Jolie i Brad Pitt spotykają się w tajemnicy przed dziećmi

Cena detaliczna półlitrowej butelki wódki podniesie się o 7,9%, czyli do 205 rubli, a koniaku o 15,2% (371 rubli).

Wzrosła także cena zakupu u producenta. O ile wcześniej półlitrowa butelka wódki kosztowała 165 rubli, to teraz będzie kosztować 173 ruble, cena hurtowa wzrosła o 2,3%. Cena fabryczna koniaku podniosła się o 25,6% — do 314 rubli, a hurtowa o 23,3%, do 323 rubli.

W resorcie zmiany cen wytłumaczono wzrostem akcyzy, podniesieniem opłat i kosztów produkcji.