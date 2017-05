Specprokurator ds. Rosji? USA na razie nie zdecydują się na ten krok

Według jednego z nich Rosenstein nie zamierza wprowadzać zmian, dopóki śledztwu nic nie zagraża. W tej chwili przedstawiciele departamentu nie widzą powodu, aby zrezygnować z nadzorowania przebiegu dochodzenia.

Amerykański Departament Sprawiedliwości nie skomentował tych doniesień.

Wcześniej 20 prokuratorów apelowało o wyznaczenie specprokuratora, który miałby przeprowadzić śledztwo w sprawie „rosyjskiej ingerencji” w wybory prezydenckie w USA. Skierowali oni w tej sprawie list do Rosensteina.

9 maja amerykański prezydent Donald Trump zwolnił szefa FBI Jamesa Comey’a. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Jeff Sessions poparł tę decyzję.

Były szef FBI James Comey prowadził śledztwo w sprawie rzekomych kontaktów kampanii Trumpa z Rosją. Z kolei Hillary Clinton oskarża go o to, że przyczynił się on do jej przegranej w wyborach, podając do wiadomości publicznej niepotwierdzoną informację o nowym śledztwie przeciwko kandydatce Demokratów dziesięć dni przed wyborami.

Rosja wielokrotnie zaprzeczała, aby miała jakikolwiek wpływ na wybory w USA. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał oskarżenia amerykańskich służb specjalnych pod adresem Moskwy „absolutnie gołosłownymi”.