Mieszkaniec Wirginii przez długi czas nie mógł pozbyć się niedźwiedzia, który każdej nocy rozrzucał po podwórku zawartość kontenera na śmieci. Jak pisze rosyjski portal Life, mężczyzna próbował nawet przywiązywać wieko do kontenera, ale to nie poskutkowało. Wówczas postanowił wystraszyć drapieżnika, przywiązując do pokrywy śmietnika straszną lalkę-klauna, która reaguje na ruch. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać.