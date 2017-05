Ukraina: Policja zlikwidowała dom publiczny dla gość Eurowizji

© Sputnik. Stringer Bukmacherzy wytypowali zwycięzcę Eurowizji

Jak poinformowała Narodowa Policja Ukrainy, za godzinę takiego towarzystwa płacono od 100 do 500 dolarów lub euro. Wcześniej ukraińskie MSW ostrzegało zagranicznych gości przed oszustami. W specjalnie przygotowanych materiałach informowano, że za nakłanianie do prostytucji grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Według EADaily Eurowizji w stolicy Ukrainy towarzyszą liczne skandale – od korupcyjnych po polityczne. Do wpadek można zaliczyć m.in. komentarz włoskiej telewizji RAI dotyczący przyjazdu do Kijowa reprezentanta tego kraju Francesco Gabbaniego. – W tym roku Eurowizja odbywa się na Ukrainie, ale Gabbani jest potężniejszy niż radziecki pocisk. Ukraina już straciła Krym, straci też Eurowizję – powiedział jeden z dziennikarz, co spotkało się z ostrą reakcją na ukraińskich portalach społecznościowych.

Europejska Unia Nadawców dopuściła możliwość wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji i Ukrainie z powodu naruszenia regulaminu Eurowizji. Szef komitetu organizacyjnego Eurowizji Frank-Dieter Freiling oświadczył, że Ukraina zobowiązała się do przeprowadzenia występów wszystkich uczestników konkursu, jednak nie wywiązała się z tego zobowiązania w przypadku rosyjskiej reprezentantki Julii Samojłowej. Z kolei Rosja naruszyła regulamin konkursu, gdy jej delegaci nie przyjechali na obowiązkowe spotkania w Kijowie na początku roku.