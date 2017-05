Na drugie miejsce spadli Niemcy, którzy do tej pory prowadzili w rankingu. W 2016 deweloperzy oddali do użytkowania 79 tys. mieszkań. 7 procent mieszkań z rynku pierwotnego wykupili Ukraińcy, deklasując dotychczasowych liderów, czyli naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy w ubiegłym roku wykupili 43 tys. lokali, Ukraińcy zaś — 64. Na trzecim miejscu są Brytyjczycy. Ci z kolei królują w metrażu, kupują bowiem mniej mieszkań, ale za to większe.

W 2015 roku Ukraińcy już doganiali Niemców, którzy w polskie mieszkania inwestowali najczęściej. Jak podaje portal Kresy.pl, „w 2016 roku zarejestrowano 4 tys. 648 transakcji dotyczących zakupu lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 294 tys. 951,99 metrów kwadratowych oraz 1 tys. 747 transakcji dotyczących zakupu lokali użytkowych o łącznej powierzchni 354 tys. 788,03 metrów kwadratowych". Cudzoziemcy osiedlają się na stałe z rodzinami, bądź podnajmują swoje lokale. Najczęściej kupują mieszkania w największych miastach Polski — w Warszawie w 2016 roku kupili 1963 lokale, w Krakowie 1016, we Wrocławiu 649, w Gdańsku 172, a w Poznaniu 131.

© Sputnik. Sergey Malgavko Ukraina nagradza za szpiegowanie rosyjskich okrętów

- Zagraniczni klienci to przede wszystkim pary, w tym pary mieszane. Największym zainteresowaniem obcokrajowców cieszą się inwestycje w Warszawie i Krakowie, gdzie jest najwięcej filii zagranicznych firm. Większość cudzoziemców kupuje mieszkania dla siebie. Sporadycznie decydują się na zakup inwestycyjny — komentuje dla „Rzeczpospolitej" Mateusz Juroszek ze spółki Atal.

Natomiast ekspert Murapolu, Michał Sapota, zapowiada, że jego firma myśli nad tym, aby dla cudzoziemców kupujących mieszkania w Polsce opracować szczególną ofertę: — Na razie wśród zagranicznych klientów dominują obywatele Ukrainy, którzy w Krakowie, Warszawie i Gdańsku kupują mieszkania dla studiujących dzieci. Wybierają głównie dwupokojowe lokale o powierzchni ok. 40 metrów kwadratowych. To mieszkania blisko uczelni, ze średniej półki cenowej. Są to transakcje gotówkowe. Podobne zakupy, choć na mniejszą skalę, robią u nas Białorusini oraz Rosjanie.