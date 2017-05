Ukraina jest o krok od rewolucji?

© Sputnik. Evgeny Biyatov Ukraina podejrzewa Rosję o przygotowywanie ataku na Polskę

„Istnieje model matematyczny oceny ryzyka protestów społecznych. Prawdopodobieństwo wybuchu protestów na Ukrainie wynosi dziś 95 w skali od 0 do 100. Badania poziomu depresji w społeczeństwie również pokazują, że ukształtowała się sytuacja przedrewolucyjna. Ukraińcy zdolni do pracy wyjeżdżają za granicę. I oni nie emigrują z kraju — oni się z niego ewakuują" — powiedział Taruta.

22 lutego, w czasie marszu w rocznicę Majdanu, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, dowódca pułku Gwardii Narodowej „Azow" Andrij Biłećkyj zaapelował o zniesienie istniejącej w kraju władzy. Biłećkyj wezwał też do tego, by nie dopuścić do wzrostu taryf usług komunalnych i do zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją.