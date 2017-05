Hrojsman: UE powinna nas szanować, a nie uważać za ludzi drugiego sortu

Ukraińców powinno się szanować, a nie uważać za ludzi drugiego sortu, powiedział na antenie telewizji „112 Ukraina” premier Ukrainy. Tę opinię Wołodymyr Hrojsman wyraził w odpowiedzi na pytanie o wprowadzenie ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską.

„Uważam, że nastał czas, kiedy powinien zostać przywrócony szacunek dla Ukraińców. Nie należy nas uważać za ludzi drugiego sortu i to, że dziś osiągnęliśmy przyjęcie niezbędnych decyzji odnośnie ruchu bezwizowego to jest przywrócenie tej sprawiedliwości. Nie może być ograniczeń. Jestem przekonany, że ta żelazna kurtyna, która stała pomiędzy nami i Europą, została ostatecznie usunięta. To wielkie zwycięstwo Ukraińców, będziemy udowadniać to nadal, że trzeba nas szanować, że jesteśmy pokojowym narodem, otwartym i szczerym, i żądamy szacunku w stosunku do nas” – cytuje słowa Hrojsmana telewizja.