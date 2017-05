„Tata podrzucił bombę i poszedł do więzienia”: podręcznik dla migrantów wywołał skandal

„Tata podrzucił bombę i poszedł do więzienia, a ja jem kanapkę za kratkami” – takie zdania sylabizują na głos uchodźcy, którzy uczą się francuskiego w Belgii. Abecadło z podtekstem dla migrantów stworzono siłami jednej ze szkół na obrzeżach Brukseli.

Książka przypadkowo trafiła do rąk nauczycielki z Czerwonego Krzyża, do której Raad Al Azzawi zwrócił się o dodatkowe lekcje. Catherine Lemaire w oburzeniu opublikowała fotografie stron w jednym z portali społecznościowych. Wybuchł skandal.

— Szczerze mówiąc, kiedy przeczytałem to po arabsku, to było mi bardzo smutno. W Iraku jest tyle cierpienia i nędzy… Naprawdę, to bardzo, bardzo smutne – powiedział Raad Al Azzawi.

— Z początku nie chciałam nawet przetłumaczyć mu tych zdań. Myślałam, że to wszystko to bardzo poważna sprawa. I było mi wstyd za to, że Belgia mogła zaproponować im taki materiał dydaktyczny – powiedziała Catherine Lemaire.

Dyrektor szkoły rzekomo „nie podejrzewał”, że w podręczniku dla uchodźców są takie zdania. Przyznał, że taki podręcznik to błąd. W szkole rozpoczęło się wewnętrzne śledztwo. Strony ze wzmianką o bombach i więzieniu już zostały zniszczone.