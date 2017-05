"Morski jednorożec" zdradził sekrety swojego polowania (wideo)

Jak informuje brytyjska gazeta „The Telegraph", unikalne kadry nagrali pracownicy Fundacji WWF u brzegów kanadyjskiego terytorium Nunavut. Podczas obserwacji waleni badaczom udało się określić przeznaczenie kła narwali. Jak się okazało, „morski jednorożec" wykorzystuje go jako pałkę do głuszenia zdobyczy.

„Wcześniej myśleliśmy, że róg jest potrzebny narwalom do pojedynków z konkurentami, do współdziałania z innymi członkami stada i do orientacji w przestrzeni. Ale nagrany materiał demonstruje nieznany wcześniej sposób zachowania" — powiedział Rod Downie, szef działu badań polarnych WWF.

"Narwale to jeden z najbardziej zagadkowych gatunków na naszej planecie. Nie ma nic dziwnego w tym, że zdobyły niemal mistyczny status i często nazywane są „morskimi jednorożcami" — opowiedział Downie dziennikarzom.

Narwale występują wyłącznie za kręgiem polarnym. Ich strefą zamieszkania są Północny Atlantyk i basen Północnego Oceanu Lodowatego. Uważane są za rzadki i nieliczny gatunek. Zostały wpisane do Czerwonej Księgi Rosji.