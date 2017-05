Pokazał pośladki na Eurowizji, teraz czeka go 5 lat więzienia

Wcześniej młody człowiek z flagą Australii wbiegł na scenę podczas występu na konkursie Jamali, zwyciężczyni zeszłorocznej Eurowizji i zdjął spodnie. Jak się wyjaśniło, był to ukraiński prankster, znany ze swoich wypadów na różnych imprezach.

„W odpowiedzi na pytania na temat idioty, który pokazał goły tyłek przed 200 milionami telewidzów: Serdiuk to obywatel Ukrainy. Z jego słów wynika, że w czasie występu naszej Jamali, postanowił zrealizować swoje hobby, ponieważ „nieoficjalnie pracuje jako prowokujący dziennikarz” – napisał Awakow na Faсebooku.

Według słów ministra, Serdiuk, który okazał sprzeciw policji, został zatrzymany zgodnie z paragrafem „chuligaństwo”. W poniedziałek jego dalszy los określi sąd. „A na razie ten wstyd państwa może realizować swoje „hobby” w izolatce więzienia” – powiedział Awakow.

Według danych mediów, w 2016 roku podczas Tygodnia Mody w Paryżu Serdiuk próbował pocałować pośladki Kim Kardashian. W 2012 roku na premierze filmu „Ludzie w czerni-3” w Moskwie Ukrainiec podszedł bardzo blisko do Willa Smitha ze słowami „ja twój największy fan” i próbował go pocałować, za co został spoliczkowany przez aktora.