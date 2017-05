Franciszek oceni Trumpa po spotkaniu

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump: Rosja musi być niezadowolona z kolejnej próby rakietowej Pjongjangu

W czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze z Portugalii do Rzymu papież stwierdził, że nigdy nie ocenia osoby bez uprzedniego wysłuchania jej. – W czasie spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem 24 maja zamierzam go wysłuchać i z nim rozmawiać – mówił Franciszek.

I dodał: „W czasie naszej rozmowy pojawią się różne sprawy. On powie to, co myśli, a ja to, co ja myślę. Dobrze wiecie, co myślę o migrantach”.

— Zawsze są drzwi, które nie są zamknięte. Trzeba szukać drzwi, które przynajmniej są choć trochę uchylone, wejść i rozmawiać o wspólnych sprawach i iść naprzód krok po kroku – kontynuował Franciszek.

Jak podkreślił, należy mówić, co się myśli, ale „z szacunkiem”. — Trzeba mieć szacunek dla drugiego, ale jednocześnie bardzo szczerze powiedzieć, co się myśli — dodał.

Na pytanie, czy liczy na to, że po spotkaniu Trump złagodzi swoją politykę, Franciszek odpowiedział: „To jest kalkulacja polityczna, na jaką ja nie mogę sobie pozwolić”.