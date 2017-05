Rosyjski myśliwiec niebezpiecznie blisko amerykańskiego samolotu

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump: Rosja musi być niezadowolona z kolejnej próby rakietowej Pjongjangu

Do zdarzenia doszło w odległości 160 km od wybrzeża Krymu.

Podobny incydent miał miejsce 9 maja. Jak poinformowała telewizja NBC, rosyjski samolot bojowy zbliżył się we wtorek na odległość sześciu metrów do samolotu patrolowego marynarki wojennej USA. Amerykański samolot miał odbywać rutynowy lot nad międzynarodowymi wodami Morza Czarnego. Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że Su-30 wystartował, by przechwycić cel powietrzny na wodami Morza Czarnego.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie uważa tego incydentu za nieuzasadnione ryzyko.