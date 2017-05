Amerykański generał doradza Rosjanom. Z jakim skutkiem?

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump: Rosja musi być niezadowolona z kolejnej próby rakietowej Pjongjangu

Hodges wezwał Moskwę, aby zaprosiła na białorusko-rosyjskie ćwiczenia „Zachód 2017”, które zaplanowano na wrzesień, dziennikarzy i obserwatorów.

— Doradzenie nam, abyśmy zaprosili media na ćwiczenia wojskowe, nie jest nam potrzebne. Bez tego robimy to co roku i będziemy robić dalej. Same manewry strategiczne „Kaukaz 2016” relacjonowało ponad 110 zagranicznych dziennikarzy – powiedział Konaszenkow.

Jak dodał, „z wypowiedzi gen. Hodgesa trudno jest dociec, w jaki sposób jego osobiste napięcia i niepokoje są związane z udziałem dziennikarzy w rosyjskich ćwiczeniach wojskowych”. Rzecznik resortu podkreślił, że „w ciągu ostatnich pięciu lat w Rosji raczej nie znajdzie się zainteresowanego dziennikarza lub mediów, do których Ministerstwo Obrony nie wysłałoby zaproszenia na przeprowadzane manewry”.

— Poziom przejrzystości operacji bojowych rosyjskiego lotnictwa i floty w Syrii w stosunku do mediów nawet się nie marzył generałowi Hodgesowi – ocenił Konaszenkow.

— W przeciwnik razie amerykańskie stacje telewizyjne nie wykorzystywałyby przez pomyłkę nagrań rosyjskiego Ministerstwa Obrony z Syrii do ilustrowania walki z terroryzmem amerykańskich sił powietrznych na Bliskim Wschodzie. Generał Hodges, zanim zacznie apelować o większą przejrzystość, najpierw powinien zastanowić się, czy choć raz zaprosił na ćwiczenia amerykańskich wojsk w Europie rosyjskie media – podsumował wojskowy.