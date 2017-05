Naukowcy znaleźli na Antarktydzie setki rzek i jezior z rozmarzniętej wody

© AFP 2017/ Sergei Supinsky Budżet „Eurowizji 2017” mógłby przez rok wspierać wszystkie ukraińskie kopalnie

"Wcześniej nikt nie próbował zmierzyć tego, jak wiele podobnych potoków pojawia się na Antarktydzie, ponieważ uważano, że pojawiają się one bardzo rzadko. W tej chwili pracujemy nad oceną, jak tego typu topnienie może wpłynąć na wzrost poziomu morza w przyszłości” – skomentował badania Douglas MacAyeal z Uniwersytetu w Chicago (USA).

Co roku pokrywa lodowa Antarktydy traci do 2,8 tysięcy metrów sześciennych lodu, a w ostatnim dziesięcioleciu lodowa pokrywa zmniejszała się coraz prędzej. Przez długi czas uważano, że to odbywa się z powodu przyspieszonego tworzenia się gór lodowych, jednak amerykańscy klimatolodzy w czerwcu 2013 roku wyjaśnili, że nieco więcej niż połowa ilości lodów, które zniknęły, zostało roztopionych przez ciepłe prądy omywające podwodną część pokrywy lodowej Antarktydy przez swego rodzaju kanały i „rzeki” u podnóża lodowców.

Robin Bell z Uniwersytetu Kolumbii w Nowym Jorku (USA) i jego zespół wyjaśnili, że również na powierzchni Antarktydy istnieje cała sieć tego typu rzek, strumieni i jezior, kiedy szeroko zbadali wysokiej jakości zdjęcia powierzchni kontynentu, które zbierano w ciągu ostatnich 70 lat.

Połączywszy te fotografie w jedną wysokiej jakości mapę Antarktydy, badacze zaczęli szukać na niej potencjalnych śladów rozmarzniętej wody i tych form rzeźby terenu, która powstaje na powierzchni lodowców podczas tworzenia się rzek, jezior i innych rodzajów zbiorników wody w stanie ciekłym.

Ku wielkiemu zdziwieniu naukowców, takich zbiorników wodnych było bardzo wiele – kilkaset, a niektóre nich ciągnęły się na przestrzeni wielu dziesiątek kilometrów i zajmowały bardzo duże powierzchnie. Jeszcze bardziej zdumiewającym był fakt, że wiele takich „tymczasowych” zbiorników wodnych istniało przez wiele dziesiątek i setek lat.

Te jeziora, jak zauważają Bell i jego koledzy, są zagrożeniem dla stabilności lodowców Antarktydy, ponieważ przyspieszają i pogłębiają procesy topnienia lodów, znajdujących się pod wodami, oraz sprzyjają tworzeniu się dużych szczelin w pokrywie lodowej. Na przykład, nagromadzenie wielkiej ilości takich jezior na lodowcu Larsena na zachodzie Antarktydy doprowadziło do tego, że znaczna jego część odłamała się i odpłynęła do morza w 2002 roku.

Z drugiej strony, część rzek, odkrytych przez naukowców, obniża to niebezpieczeństwo, ponieważ znoszą one wodę z tych jezior do oceanu i na wybrzeża. Niemniej jednak, ich odkrycie, jak przyznaje Bell, świadczy o tym, że możliwość destabilizacji lodowców Antarktydy w przeszłości była niedoceniona.

Bez względu na to, że te zapolarne zbiorniki wodne istnieją, jak się wydaje, od bardzo dawna, a w ich powstawaniu nie są winni ludzie ani globalne ocieplenie, zmiany klimatu będą przyspieszać ich tworzenie i podnosić ilość wody, jaka co roku przepływa przez tego typu rzeki, jeziora i strumienie.

Trudno na razie ocenić, jak ich zwiększenie wpłynie na stabilność Antarktydy, jednak naukowcy są zdania, że wzrost tych zbiorników wodnych może odegrać kluczową rolę w wyzwoleniu Antarktydy spod pokrywy lodowej i ewentualnym podwyższeniu poziomu morza o 50-60 metrów w razie pełnego zniknięcia lodu na kontynencie.