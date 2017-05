Czy całkowita rezygnacja z broni atomowej jest możliwa?

Całkowitemu rozbrojeniu przeszkadza niestabilna sytuacja we współczesnym świecie i nierozwiązane problemy w sferze bezpieczeństwa, które będą uwzględniane przez Rosję przy podjęciu decyzji o możliwości podjęcia jakichś nowych kroków w tym kierunku — powiedział w piątek dla RIA Nowosti dyrektor Departamentu ds. nierozprzestrzenianie i kontroli broni MSZ Federacji Rosyjskiej Michaił Ulianow.

Według Ulianowa, Rosja i USA zredukowały swoje arsenały wojskowe o 85% w porównaniu z najwyższymi wskaźnikami z czasów „zimnej wojny”. Nadszedł czas, aby inne mocarstwa jądrowe przyłączyły się do tego procesu.

„O niższych wskaźnikach trzeba mówić dlatego, że są jeszcze inne mocarstwa jądrowe, które, delikatnie mówiąc, niezbyt ściśle pracują w sferze rozbrojenia jądrowego. Mam na myśli na przykład Francję i Wielką Brytanię” – powiedział.

Rozmówca agencji jest przekonany, że w pierwszej kolejności do dalszych działań na rzecz rozbrojenia powinni dołączyć się sojusznicy wojskowi Stanów Zjednoczonych w NATO, których arsenał wojskowy może być rozpatrywany łącznie z uzbrojeniem Stanów Zjednoczonych.

„(W osiągnięciu stuprocentowego rezultatu) przeszkadza ogólna sytuacja we współczesnym świecie, która jest zbyt turbulentna, sytuacja w sferze bezpieczeństwa pozostaje skrajnie nieokreślona i wcale nie jest pozytywna. Wszystkie problemy, o których mówiliśmy, utrzymują się: i stworzenie obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, i brak zakazu na rozmieszczenie broni w kosmosie, i niewstąpienie w życie umowy o zakazie testów jądrowych, a także poważne zachwianie równowagi w sferze broni konwencjonalnej. Ani jeden z tych problemów nie został rozwiązany i oczywiście te okoliczności trzeba będzie uwzględnić przy rozpatrzeniu przez nas kwestii, czy i kiedy możemy podjąć dodatkowe kroki ponad to, co już zostało zrobione” – dodał Ulianow.

Podkreślił, że do 5 lutego 2018 roku „jesteśmy kompletnie zajęci, mamy zobowiązania do wypełnienia w zakresie obecnego New START, na razie te zobowiązania nie zostały przez nas zrealizowane, ani przez Amerykanów, ale jest jeszcze na to czas”.

Umowa New START, podpisana przez Rosję i USA w 2010 roku, weszła w życie 5 lutego 2011 roku. Porozumienie przewiduje redukcję z każdej strony nośników do 700 jednostek i głowic jądrowych do 1 550 jednostek. Umowa ma obowiązywać przez 10 lat.