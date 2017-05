Szachowe wojny o pokój: USA-Rosja-Norwegia

U podstaw pomysłu legł ostatni mecz o światowe przywództwo pomiędzy Norwegiemi Rosjaninem

Organizatorzy przypomnieli, że w latach 70., kiedy stosunki Waszyngtonu i Pekinu przeżywały skrajne napięcie, Henry Kissinger przedsięwziął próbę ich normalizacji i udał się do Chin. Wówczas zaproponowano mu rozpocząć ten proces od gry w ping-ponga.

— Delikatnie mówiąc, stosunki między Rosją i USA nie są zbyt dobre. Możliwe, że rozpoczynając grę w szachy pójdziemy za przykładem Chin i radą Henry’ego Kissingera” – powiedział prezydent Uniwersytetu Amerykańskiego Eduard Lozanski.

​Turniej szachowy przyciągnął wiele uwagi. Tablica turniejowa włączała ponad 60 uczestników z Rosji, Norwegii, USA w różnym wieku i różnej profesji.

Nagrodą turnieju jest podróż do Moskwy – linie lotnicze Aeroflot przygotowała dla zwycięzcy dwa bilety biznes klasy „Moskwa-Waszyngton-Moskwa”. Los na szachownicy uśmiechnął się do Amerykanina Davida Shermana. Sherman pracuje dla rządu federalnego Stanów Zjednoczonych i jest zajadłym graczem w szachy. Opowiedział, że ewentualne oskarżenie o „związki z Rosją” wcale go nie niepokoi.

— To nie niepokoi mnie zupełnie. Ludzie to ludzie, a polityka to polityka. Dziś jestem graczem w szachy. Oczywiście, że moim marzeniem jest pojechać do Rosji. Uwielbiam szachy. Dokąd mam jechać? Do Alabamy? Oczywiście, że do Rosji!” – powiedział dziennikarzom.

Opowiedział, że pierwszy raz znalazł się w rosyjskiej ambasadzie i „jest cudownie”.

Как выиграть 2 билета @Aeroflot✈️из Вашингтона в Мск?https://t.co/JCVFNZ7hxM

How to win 2 tickets from DC to Moscow? https://t.co/qQZfFaVLkV pic.twitter.com/OgH4x0wKVi — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 15 maja 2017

​Drugie miejsce zdobył Norweg Allard Postma. Wygrał szachownicę swojego rodaka – obecnego mistrza świata w szachach Magnusa Carlsena.

Trzecie miejsce podzielili Rosjanie Samir Szachbaz i Oleg Merkułow, którzy również dostali w nagrodę szachownice, ale z podpisem Siergieja Kariakina.

Ceremonia wręczenia nagród była nie gorsza od gali oskarowej, podczas której zamienili zwycięzców. Ale naprawić gafę udało się równie szybko.

Ambasador Federacji Rosyjskiej w USA Siergiej Kisliak opowiedział agencji RIA Novosti, że z wielką radością poparł ideę Eduarda Łozanskiego, aby zorganizować turniej szachowy. Z takim samym entuzjazmem przyjęli ją norwescy koledzy.

© AP Photo/ Andrew Medichini Franciszek oceni Trumpa po spotkaniu

— Norwegia i Rosja to na dzień dzisiejszy największe mocarstwa szachowe. Jeśli możemy coś zrobić, aby spopularyzować szachy, to byłoby świetnie. Ale wydaje mi się też, że takiego rodzaju impreza, gdzie spotykają się zwyczajni ludzie, w dobrym humorze i z przyjaznym nastawieniem to coś, co w obecnych warunkach politycznych jest rzadkością i co należy wskrzesić – powiedział rosyjski dyplomata.

— Bardzo chciałbym mieć nadzieję, że stanie się to coroczną tradycją. To dopiero początek” – dodał Kisliak, wyrażając nadzieję, że kolejnym razem Siergiej Kariakin i Magnus Carlsen będą mogli osobiście wystąpić przed uczestnikami turnieju.

— Mój rosyjski kolega ambasador Siergiej Kisliak powiedział mi, że to może być dobry pomysł, zgromadzić Rosjan, Amerykanów, Norwegów i innych na turnieju szachowym. To powinno stać się coroczną imprezą. W tym roku w rosyjskiej ambasadzie, a w przyszłym może w norweskiej – powiedział z kolei ambasador Norwegii w Waszyngtonie Kåre R. Aas.