Prezydent Microsoftu zrzucił część winy za cyberataki na NSA i CIA

Według niego rządy zbierają dane o lukach w oprogramowaniu dla własnych celów, a następnie hakerzy wykorzystują te informacje do cyberataków. Smith pokazał analogię z wykorzystaniem pocisków Tomahawk, jeżeli zostałyby one skradzione armii Stanów Zjednoczonych i wezwał władze do przekazywania wszelkich informacji o lukach w programach bezpośrednio ich programistom.

- Widzieliśmy, że dane na temat luk, które zbierała CIA zostały opublikowane na Wikileaks, teraz zaś dane o lukach skradzione NSA dotknęły użytkowników na całym świecie — oświadczył Smith.

12 maja wieczorem zaczęły pojawiać się doniesienia o masowych infekcjach komputerów zaszyfrowanym oprogramowaniem. Za zdjęcie blokady przestępcy zażądali okupu w bitcoinach.

Największą liczbę cyberataków odnotowano w Rosji, gdzie celem przestępców padły komputery kilku dużych organizacjach i resortów. W Wielkiej Brytanii z powodu masowego ataku na komputery osobiste została przerwana praca 40 szpitali.

Według The Financial Times twórcy wirusa wykorzystali jako podstawę szkodliwy program NSA USA Eternal Blue. Rozprzestrzenianiu się wirusa udało się zapobiec programiście, który zarejestrował domenę iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com — adres ten został zaszyty w kodzie wirusa.