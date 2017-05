Na Hokkaido rozbił się japoński samolot zwiadowczy

Szczątki maszyny zostały znalezione niedaleko tamy w mieście Assabu w południowej części wyspy.

© Zdjęcie: Public domain Czy całkowita rezygnacja z broni atomowej jest możliwa?

Samolot sanitarny wystartował z lotniska Okadama w Sapporo z pacjentem pogotowia w kierunku Hakodate. W okolicach portu lotniczego Hakodate zniknął z radarów. LR-2 to samolot turbośmigłowy z 10-osobową załogą o długości 14 metrów. Jest przeznaczony do pilnego przewożenia chorych i rannych a także do obserwacji i rozpoznania powietrznego.