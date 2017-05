Kijów: Ukraina powinna być wcielona do wschodniej flanki NATO

„Ukraina powinna stać się częścią wspólnoty transatlantyckiej, a to oznacza, że powinna być stopniowa wcielana do wschodniej flanki NATO. Popatrzmy, co się obecnie dzieje w krajach bałtyckich, w jaki sposób sojusznicy podzielili między sobą zadanie obrony każdego ze swoich sojuszników. Teraz musimy dojść do tego samego względem Ukrainy" — powiedział minister w wywiadzie z ukraińskim kanałem „1+1".

Klimkin powiedział też, że problem Ukrainy powinien zostać podjęty na szczycie NATO zaplanowanym na 25 maja w Brukseli.

„Spotykałem się z władzami Sojuszu, z sojusznikami po to, żeby kwestia Ukrainy została podniesiona w czasie majowego szczytu NATO. Jest to dla nas bardzo ważne" — powiedział minister.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski W Polsce rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe z udziałem NATO

W grudniu 2014 roku Rada Najwyższa Ukrainy wniosła poprawki do dwóch ustaw, rezygnując z ponadblokowego statusu państwa. Zgodnie z nową doktryną wojskową Ukraina powinna do 2020 roku zapewnić pełną kompatybilność swoich sił zbrojnych z siłami zbrojnymi krajów członkowskich NATO. W połowie grudnia 2015 roku, w czasie wizyty prezydenta Petra Poroszenki w Brukseli doszło do podpisania „mapy drogowej między Ukrainą i NATO" w zakresie „współpracy wojskowo-technicznej".

Były sekretarz NATO Anders Fogh Rasmussen oznajmił wcześniej, że wstąpienie do Sojuszu będzie wymagało od Ukrainy spełnienia szeregu kryteriów, co zajmie dużą ilość czasu. Eksperci uważają, że Kijów nie zdoła tego uczynić przez najbliższe dwadzieścia lat.