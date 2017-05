Parlament Europejski „wypisze receptę” na kryzys w Czechach

18 maja Komitet Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zbada sytuację wokół wicepremiera, ministra finansów Republiki Czeskiej Andrieja Babiša, który znalazł się w centrum kryzysu politycznego, który przekształcił się w żądanie dymisji rządu i prezydenta kraju.

W porządku posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego 1 czerwca jest temat ryzyka politycznego nadużycia czeskich mediów ściśle związany z samym A. Babišem. Czy to normalne, kiedy Parlament Europejski próbuje rozwiązać wewnętrzny czeski kryzys polityczny? „Nie oczekuję niczego poważnego, będzie zwykła «gadanina» jak ma to miejsce w przypadku debaty na temat polityki krajowej oraz ustawy o edukacji na Węgrzech, o kryzysie konstytucyjnym w Polsce, o sytuacji krajów arabskich itd.” — powiedział „Sputnikowi” eurodeputowany

- Po żywej i emocjonalnej dyskusji zostanie wydane zalecenie dla Republiki Czeskiej o tym, że sytuację należy uregulować. Decyzja będzie miała czysto doradczy, informujący charakter i nie będzie miała na nic realnego wpływu. Parlament Europejski w nieskończoność omawia, czego nie można, ale z jakiegoś powodu pozostaje z dala od gorących tematów, takich jak na przykład dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń w Odessie, szukanie sprawców śmierci ludzi w Domu Związków Zawodowych, czy walki w Kijowie na Chreszczatyku. Krótko mówiąc, uważam, że czas spędzony na dyskusję o czeskich sprawach przez europejskich deputowanych zostanie zmarnowany.

- Wszystko to jest rządowym, konstytucyjnym kryzysem, jak również roszczenia wobec Andrieja Babiša mają historię i ciągną się od dłuższego czasu. Ale nie było możliwości jakiegoś realnego kroku. Teraz zaś sytuacja uległa pogorszeniu i wszystko będzie zależeć od decyzji prezydenta Zemana, od tego, co zrobi minister Babiš. Jakoś jestem przekonany, że wszystko dobrze się skończyć. Aż do jesieni…. A jesienią, kiedy odbędą się wybory parlamentarne, można spodziewać się prawdziwych, fundamentalnych zmian. W końcu te polityczne starcia, których ​​teraz jesteśmy świadkami, są początkiem kampanii wyborczej. Wszyscy wiedzą, kto kogo chce odsunąć przed wyborami od sceny politycznej. „Wszystko to byłoby śmieszne, gdyby nie było tak smutne…”