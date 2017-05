Macron mianował nowego premiera Francji

© AP Photo/ Haven Daley Francuski „Mistral” osiadł na mieliźnie i zerwał ćwiczenia

Prezydent Francji Emmanuel Macron oficjalnie przejął władzę 14 maja, zmieniając Francois Hollande'a. Brytyjska gazeta Express zauważa, że mianując premierem przedstawiciela prawicy, Macron stara się zapewnić centrystom prowadzące pozycje przed lipcowymi wyborami parlamentarnymi. Mer Hawru znany jest w szczególności ze swoich słów na temat Brexitu. Jego zdaniem, Wielka Brytania pożałuje referendum, na którym większość obywateli opowiedziała się za wyjściem z Unii Europejskiej. Nowy premier oświadczył ponadto, że Unii Europejskiej grozi okres niestabilności i wezwał do podjęcia działań w interesie bezpieczeństwa krajów unijnych.

Philippe urodził się w 1970 roku w Rouan, ukończył Instytut Badań Politycznych w Paryżu i Narodową Szkołę Administracji. Pierwotnie wstąpił do Partii Socjalistycznej, ale potem jego poglądy ewoluowały w kierunku prawicowym, i ostatecznie przystał do Republikanów. W październiku 2010 roku został merem Hawru. Jak piszą media, w czasie partyjnych prawyborów Philippe popierał Alaina Juppe, ale kiedy kandydatem z ramienia partii został Franois Fillon, Philippe przeszedł do jego sztabu wyborczego. Po tym jak wokół Fillona rozgorzał skandal korupcyjny, Philippe zdystansowal się od byłego premiera.