„AwtoWAZ” wycofuje 4,5 tysiąca samochodów Łada Kalina i Granta Sport

© Sputnik. Jewgienij Biatow Rosyjska Łada wyprzedziła luksusowe marki samochodów

- Powodem wycofania samochodów jest przecieranie rurki paliwowej linką sprzęgła (dla samochodów z manualną skrzynią biegów) — czytamy w oświadczeniu na stronie Rosstandartu.

Spółka wkrótce poinformuje właścicieli samochodów o potrzebie przyjechania do dealera w celu naprawy. Dotyczy to pojazdów sprzedanych w okresie od 3 września 2015 roku do dnia dzisiejszego.

W wycofanych samochodach zostanie zainstalowana ochronna wykładzina, która wyeliminuje możliwość przecieranie rurek. Przy obecności śladów kontaktu na rurkach zostaną one zastąpione nowymi. Wszystkie prace będą dla właścicieli bezpłatne.

W marcu „AwtoWAZ” wycofał 106,7 tysięcy samochodów Łada Kalina i Granta z tego samego powodu.