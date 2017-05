Gdzie odpocząć od czołgów? Na „rosyjskiej” daczy za 2 mln euro

Norweski przedsiębiorca tłumaczy swoją decyzję tym, że jest zmęczony krytyką zachodnich mediów pod adresem Rosji. „Rosyjski dom” ma się pojawić w centrum przygranicznego miasta Kirkenes. Tannvik ma zamiar odbudować budynek, zamknięty po pożarze, który wybuchł w 2005 roku i przekształcić go w „Rosyjski dom” do przyszłego lata.

— Jeśli popatrzeć dzisiaj na Rosję, rozmawia się tylko o rakietach atomowych, czołgach, uzbrojeniu i paradach. A co jest z drugiej strony? Powinna to być rosyjska sztuka i kultura. I właśnie one będą punktem wyjścia naszego projektu – NRK cytuje wypowiedź Tannvika.

Zgodnie z jego planem, „Rosyjski dom” w Kirkenes będzie zapoznawać gości z kulturą rosyjską: baletem, muzyką i literaturą, epoką rewolucji i współczesnością. Szacuje się, że realizacja projektu wyniesie 20 milionów koron (około 2,1 mln euro).

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Tannvik rozpocznie budowę „Rosyjskiego domu” na 700 metrach kwadratowych już za kilka tygodni. Przedsiębiorca ma nadzieję, że już następnego lata rozbrzmi tutaj muzyka Czajkowskiego z „Jeziora Łabędziego”, a goście będą mogli spróbować rosyjskich potraw i rosyjskiej wódki.

Tannvik zamierza zaprojektować wnętrza „Rosyjskiego domu” w stylu moskiewskiego Teatru Wielkiego – znajdą się w nim balkony, loża carska, różowe ścianany, złocenia i żyrandole.

— Aby otrzymać tutaj poczęstunek, trzeba będzie mówić po rosyjsku. Wszyscy goście dostaną listę niezbędnych słów i zwrotów, na przykład „piwo”, „jedzenie” i „gdzie jest tutaj toaleta?”. Kelnerzy będą mówić tylko po rosyjsku – zapowiedział Tannvik.

Jednak na tym nie kończą się plany biznesmena. Drugie piętro budynku zamierza on urządzić w stylu „typowej rosyjskiej daczy”, której elementy zostaną przywiezione w częściach z Rosji i złożone w Kirkenes.

Oprócz tego w „Rosyjskim domu” pojawi się „Czerwony bar”, poświęcony tematyce 100. rocznicy rewolucji rosyjskiej, a na ścianach będą wisieć portrety Lenina i bolszewików, a także hasła i flagi rewolucyjne.

Tannvik mówi, że chce w ten sposób przeciwstawić się antyrosyjskiej propagandzie w mediach i w przeciwieństwie do norweskich polityków pokazać inne oblicze Rosji.

Biznesmen jest znany ze swoich oryginalnych projektów, jak np. śnieżny hotel na obrzeżach miasta. Próbował również swoich sił jako aktor – zagrał w kilku filmach, wiele lat temu wystąpił np. u Igora Maslennikowa w filmie pt. „Pod kamiennym niebem”.