Kijów przeprasza za gołe pośladki na Eurowizji

W trakcie finału Eurowizji 2017 w Kijowie, mężczyzna owinięty w australijską flagę wbiegł na scenę podczas występu zwyciężczyni ubiegłorocznej Eurowizji Jamali i ściągnął spodnie, po czym został zatrzymany przez ochronę. Jak się później okazało, był to znany ukraiński prankster i dziennikarz Witalij Sediuk. Według danych szefa MSW Ukrainy Arsena Awakowa, policja wszczęła przeciwko niemu postępowanie karne z art. „chuligaństwo". Mężczyzna znajduje się obecnie w areszcie śledczym. Grozi mu kara od grzywny do pięciu lat pozbawienia wolności.

— Zachowanie Sediuka jest niedopuszczalne i stoi w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami zachowania. Komitet organizacyjny Eurowizji na Ukrainie przeprasza Jamalę i jej zespół za sytuację nadzwyczajną, która miała miejsce podczas jej występu na żywo w finale Konkursu Piosenki Eurowizja — głosi komunikat biura prasowego.

Oprócz tego podkreślono, że w związku z wybrykiem prankstera przeprosiny złożył również producent wykonawczy Eurowizji w Kijowie Paweł Gricak. „Jesteśmy oburzeni i w żaden sposób nie popieramy takich prowokacji. Winny powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, co zrobił" — powiedział Gricak.

Komitet organizacyjny Eurowizji prowadzi własne wewnętrzne śledztwo, o którego wynikach poinformuje później. Oprócz tego organizacja podkreśliła, że konkurs w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym, gdzie znajdowała się scena konkursu, odbywał się przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa. Wszyscy goście przechodzili przez wykrywacze metalu, a rzeczy każdego z nich były sprawdzane przy pomocy rentgenu. Wszystkie zabronione przedmioty i wszelkie płyny były odbierane przez ochronę w punktach kontroli, dlatego żaden z gości, po przejściu kompleksowej kontroli znajdując się na widowni nie stwarzał zagrożenia dla artystów i widzów show — poinformowano w biurze prasowym.

Finał międzynarodowego Konkursu Piosenki Eurowizja 2017 odbył się w nocy z soboty na niedzielę w Kijowie. Zgodnie z wynikami głosowania widzów i profesjonalnego jury zwycięzcą został Portugalczyk Salvador Sobral, drugie miejsce zajął reprezentant Bułgarii Kristian Kostow, a trzecie zdobył mołdawski Sunstroke Project. W tym roku Rosja nie wzięła udziału w konkursie, ponieważ ukraińskie służby specjalne zakazały wjazdu rosyjskiej reprezentantce Julii Samojłowej z powodu jej występu na Krymie.