Ukraina przygotowuje się do zmiany statusu Krymu

Przewodniczący Komitetu Państwowego ds. Stosunków Etnicznych Republiki Krymu Zaur Smirnow w odpowiedzi na plany Kijowa, dotyczące zmiany statusu Krymu w ukraińskiej Konstytucji powiedział, że status półwyspu został ostatecznie określony trzy lata temu, kiedy Krymianie podjęli decyzję o integracji z Rosją.

Wcześniej poinformowano, że Komisja Konstytucyjna na Ukrainie stworzyła grupę roboczą ds. zmian i uzupełnień w Konstytucji odnośnie Krymu.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył z kolei, że jest gotów wnieść do ustawy zasadniczej zmiany dotyczące stworzenia na półwyspie autonomii Tatarów krymskich.

— Status Krymu jest określony — to republika w składzie Federacji Rosyjskiej, inny status jest niemożliwy. Krymianie sami określili swój status i wybrali swoją przyszłość. Apelujemy do kijowskich władz, by przestały wymyślać nowe mityczne statusy dla półwyspu — powiedział dziennikarzom Smirnow.

Według niego władze Ukrainy powinny zaprzestać prób tworzenia „pozorów związków z krymską ziemią".

Krym stał się ponownie częścią Rosji po referendum, przeprowadzonym po przewrocie państwowym na Ukrainie. Za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej zagłosowało ponad 95% mieszkańców półwyspu.