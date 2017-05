WP opublikowała prywatny numer szefa Pentagonu

© Sputnik. Igor Maslov ŁRL zestrzeliła ukraiński dron rejestrujący ruch samochodów OBWE

Jak pisze periodyk, w piątek do redakcji gazety zadzwonił czytelnik Paul Radmond i poinformował, że do wiadomości o ochroniarzu prezydenta USA Donalda Trumpa Keith'ie Schillerze jest załączone zdjęcie, na którym Schiller trzyma stos papierów. Według słów czytelnika na zdjęciu można było zauważyć, że do jednego z dokumentów jest przypięta kartka z numerem i nazwiskiem Mattisa. Później pracownik gazety zadzwonił pod ten numer.

„Zadzwoniłem. Włączyła się poczta głosowa. To był on" — pisze dziennikarz Washington Post.

Poinformowano, że zdjęcie do tego artykułu zostało skasowane.

„Powinniśmy się czuć szczęśliwi, że Paul Radmond… zauważył go (numer — red.) przed Rosjanami" — podkreśla gazeta.