Krymskie władze zapraszają Jamalę

Wcześniej wokalistka krymskotatarskiego pochodzenia oznajmiła, że chce występować na Krymie, ale nie może tam pojechać nawet, by odwiedzić chorego dziadka.

Nasza (rosyjska) ambasada w Kijowie przekazała zaproszenie jej impresario. Jest to bezpośredni kanał, ma z nią codzienny kontakt — powiedział Muradow w wywiadzie dla RIA Novosti.

Według niego teraz trzeba poczekać na reakcję samej wokalistki.

„Jest to dla mnie wskaźnik. Jeśli rzeczywiście jest zmartwiona stanem zdrowia swojego bliskiego krewnego, to niewątpliwie zareaguje na nasze zaproszenie. Jeśli są to po prostu argumenty czysto polityczne, to może i nie skorzystać z zaproszenia. Po naszej stronie nie ma żadnych przeszkód. Jesteśmy gotowi udzielić jej pomocy na miejscu"- podkreślił krymski wicepremier.