Najseksowniejsza 31-latka świata

Przyszła aktorka od dzieciństwa zajmowała się tańcem. Pierwszą rolę zagrała w filmie „Wakacje w słońcu” u boku sióstr Olsen, które gnębiła, co nie przyniosło jej bohaterce zbytniej popularności. Na sukces musiała czekać sześć lat. W 2007 roku zaczęło o niej być głośno dzięki roli w filmie „ Transformers” w reżyserii Michaela Baya. Drugi film w tej serii, „Transformers: Zemsta upadłych”, ugruntował jej pozycję gwiazdy.

Jednak zanim kariera Fox nabrała prawdziwego rozpędu, Michael Bay i producent Steven Spielberg podczas przygotowań do kręcenia zdjęć do trzeciej części „Transformers: Dark of the Moon” zrezygnowali z jej udziału. Powód – w jednym z wywiadów aktorka nazwała reżysera Hitlerem.

© AP Photo/ Chris Pizzello Megan Fox

Od tego czasu najbardziej wyrazistą, ale też najbardziej niedocenioną rolą Megan była postać Jennifer Check w filmie, będący połączeniem horroru i czarnej komedii, „Zabójcze ciało”. Z kolei największym projektem - „Wojownicze żółwie ninja”. Producentem tego filmu był Michael Bay, z którym aktorka pogodziła się kilka lat wcześniej. W 2016 roku Megan Fox wcieliła się w rolę reporterki April O'Neil w „Wojowniczych żółwiach ninja: Wyjście z cienia”.