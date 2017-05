Toast zostanie wzniesiony pierwszą w historii partią massandrowskiego szampana. „Massandra" będzie świętować wprowadzenie sankcji przez Ukrainę wypuszczeniem na rynek pierwszej serii szampana — oświadczyła dyrektor generalna Janina Pawlenko. Według jej słów „Massandra" i „Nowy Świat" są objęte sankcjami Unii Europejskiej już od 3 lat.

A Ukraina pomyślała o tym dopiero teraz. To szczególne wydarzenie uczcimy, wypuszczając na rynek pierwszy szampan pod własną marką «Massandra» — dodała Pawlenko. Produkcja zakładu nie trafia na ukraiński rynek już od 3 lat, zamiast tego jest dostarczana do DRL i ŁRL.

Nową listę ukraińskich sankcji skomentował również szef komisji krymskiego parlamentu ds. kompleksu sanatoryjno-uzdrowiskowego i turystyki Aleksiej Czerniak. Oświadczył, że nowa lista sankcji Ukrainy jest doskonałą reklamą dla półwyspu.

Nowa lista ukraińskich sankcji, na której między innymi znalazły się krymskie sanatoria i obiekty turystyczne, stanie się dodatkową reklamą i przyczyni się do rozwoju kompleksu sanatoryjno-uzdrowiskowego republiki.

Na liście między innymi znalazło się wiele krymskich sanatoriów, dziecięce centrum zdrowia, Krymska Kolej, lotnisko „Symferopol", Kerczeńska Przeprawa Promowa, Nikitski Ogród Botaniczny, krymskie porty morskie, Krymski Rezerwat Przyrody.

To wszystko to dodatkowa reklama dla krymskich atrakcji turystycznych. Traktujemy to właśnie w ten sposób. Prezydent Ukrainy przypomina, że mamy przeprawę promową, sanatoria, rezerwaty, lotnisko. Będziemy to rozpatrywać jako jego wkład w rozwój kompleksu sanatoryjno-uzdrowiskowego rosyjskiego Krymu — powiedział RIA Novosti Czerniak.

Jednocześnie podkreślił, że na Krymie już od dawna nikt nie bierze na poważnie sankcji ze strony ukraińskich władz, rozumiejąc wadliwość podjętych decyzji.

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zatwierdził decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o przedłużeniu i rozszerzeniu listy osób fizycznych i podmiotów prawnych Federacji Rosyjskiej, wobec których zostały nałożone sankcje.