Sankcje sankcjami, a Poroszenko nadal korzysta z rosyjskich portali społecznościowych

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zatwierdził decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony dotyczącą przedłużenia i rozszerzenia czarnej listy rosyjskich podmiotów. W sumie sankcjami objęto 1228 osób fizycznych i 468 prawnych. Ukraina wprowadziła ograniczenia wobec rosyjskich mediów. Zablokowano również dostęp do rosyjskich serwisów społecznościowych Odnoklassniki i VKontakte. Na czarnej liście znalazły się też Yandex i Kaspersky Lab.

— W serwisach społecznościowych Odnoklassniki i VKontakte nadal są aktywne oficjalne profile prezydenta Petra Poroszenki, pomimo zakazu korzystania z rosyjskich portali, który podpisał on sam – piszą ukraińskie media. Publikują też ich zrzuty ekranów. Ostatni post w VKontakte datowany jest na 15 maja, a w Odnoklassnikach — na 14 maja.

Ukraiński prezydent poinformował w VKontakte o zablokowaniu dostępu do tego serwisu społecznościowego. Co ciekawe, wyłączył on możliwość komentowania postu.

Sam Poroszenko tak wyjaśnia swoją aktywność na tych portalach: „Wojna hybrydowa wymaga adekwatnych odpowiedzi na wyzwania. Dlatego w celu wywierania wpływu na oponentów i kontrpropagandę moją ekipa korzysta z profili na niektórych rosyjskich serwisach społecznościowych”.

Jego zdaniem ostatnie wydarzenia zmuszają władze kraju do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.

– Ukraińscy dostawcy usług internetowych powinni zablokować dostęp do VKontakte, Odnoklassników, Yandexa i innych rosyjskich serwisów. Wszystkie oficjalne profile prezydenta na tych portalach zostaną zlikwidowane – zapewnił Poroszenko.

Apelował też do rodaków, aby poszli za jego przykładem i podał linki do swoich profili w innych serwisach społecznościowych.

Profil Poroszenki w VKontakte obserwuje około pół miliona internautów.