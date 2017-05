Kontrola „w biegu" stanie się rzeczywistością

© Zdjęcie: Malek et al./Nano Letters 2017 Fizycy stworzyli pierwszy „rozciągliwy” hologram

Nowa technologia, jedyna taka na świecie, może wydatnie zwiększyć skuteczność systemów bezpieczeństwa.

Jednym z kluczowych zagadnień bezpieczeństwa publicznego jest dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa w naziemnych środkach transportu i w czasie imprez masowych. Kontrola lotniskowa z użyciem skanerów radiowych jest wszystkim znana: trzeba zdjąć odzież wierzchnią, przyjąć nieruchomą pozę. Jeśli coś „zadzwoniło" trzeba się poddać kontroli osobistej. Wszystkie te procedury zajmują sporo czasu, tworzą kolejki i zastoje, budzą zdenerwowanie.

© REUTERS/ U.S. Air Force Co robił w kosmosie tajny miniwahadłowiec?

Takie środki bezpieczeństwa dopuszczalne są tylko przy przewozach lotniczych, co, nota bene, pozwoliło istotnie podnieść poziom bezpieczeństwa lotów. Ale co robić z bezpieczeństwem w metrze i innych środkach transportu naziemnego, gdzie nie można dopuścić do najmniejszego opóźnienia, a bramki elektromagnetyczne przy wejściach nie dają informacji o tym, co pasażer trzyma pod ubraniem?

Rosyjscy inżynierowie opracowali technologię, która pozwala zobaczyć w ruchu, co pasażer trzyma pod ubraniem i w kieszeniach. Technologia oparta jest na połączeniu systemu radiolokacyjnego i trójwymiarowej detekcji — analizatora czasu przelotu (kamery Time Of Flight, ToF).

© Fotolia/ Dianaduda USA deportują dwóch Rosjan za nielegalny eksport technologii wojskowych

Czujnik optyczny odbiera obraz człowieka i tworzy jego obraz trójwymiarowy w ruchu. Dane te wykorzystywane są do utworzenia obrazu radiolokacyjnego. System radiolokacyjny skanuje idącego człowieka, a jednocześnie pozwala „widzieć" ukryte pod jego ubraniem przedmioty. Wybrana rozdzielczość pozwala przeniknąć w głąb najgrubszego ubrania, czego nie mogą nawet skanery lotniskowe. Wykorzystywane promieniowanie nie jest szkodliwe dla zdrowia człowieka bo jego moc jest bardzo niska — stokrotnie mniejsza niż moc promieniowania emitowanego przez telefon komórkowy.

Programowe przetworzenie danych trójwymiarowego czujnika optycznego i systemu radiolokacyjnego dadzą obraz radiowy ukrytych pod ubraniem przedmiotów. Wszystko dzieje się w ruchu, niepotrzebne są żadne specjalne obroty, technologie pozwalają obejrzeć przedmiot ze wszystkich stron jednocześnie.

© Sputnik. Igor Agejenko Rosyjscy naukowcy zmniejszyli koszty wydobycia złota niemal dwukrotnie

Podobny system może być uzupełnieniem zwykłych kamer, co pozwoli przeprowadzić skryte skanowanie w razie konieczności. Innym atutem systemu jest jego niski koszt w porównaniu ze skanerami radiowymi zagranicznej produkcji.

Obecnie zespół inżynierów przeprowadza eksperymentalne badanie, które potwierdzają skuteczność technologii. Do końca roku uczeni planują utworzyć makietę urządzenia, zbliżoną do jego naturalnych rozmiarów, która pozwoli na opracowanie modeli doświadczalnych.