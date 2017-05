Internauci grożą Poroszence „trzecim Majdanem”

Jedna z internautek, tilda, ostrzega, że jeśli będzie miała zablokowany dostęp do swoich fotografii na portalu, wyjdzie, by wziąć udział w „trzecim Majdanie”.

@Njuschka все на вконтактный майдан — Каледония (@CaledoniA_ua) 16 maja 2017

​„Teraz na pewno pójdę na Majdan. Poroszenko, nie ruszaj VKontakcie” – grozi ryaduev.

Вот теперь точно на майдан пойду@poroshenko Не чіпай вконтакте — ryaduev (@NoVladyNoParty) 16 maja 2017

​„Poroszenko podpisał zakaz VK. Oficjalnie. Co? Jak mam żyć? To tak funkcjonalny serwis społecznościowy. Co robić? Płaczę!” – pisze Prettylenko.

Niektórzy uważają, że Ukraińcy nie mają się o co martwić, bo istnieją sposoby na ominięcia blokady.

Tymczasem na portalu change.org zbierane są podpisy pod petycją o zniesieniu zakazu na dostęp do VKontakte i Mail.ru na Ukrainie. Inicjatorką akcji jest mieszkanka Kijowa Nadieżda Maksimenko. W ciągu kilku godzin petycję podpisały 544 osoby.

We wtorek ukraińskie władze zablokowały dostęp do serwisów społecznościowych Odnoklassniki i VKontakte oraz Mail.ru i Yandex. Zakaz wprowadzony został dekretem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki ws. rozszerzenia sankcji, które objęły 1228 osób fizycznych i 468 prawnych.