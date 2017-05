Tureckie służby zdementowały informację o zagrożeniu atakami na rosyjskie okręty

Służba Bezpieczeństwa Stambułu zdementowała informację tureckich mediów, zgodnie z którą „Państwo Islamskie" planuje ataki na rosyjskie okręty wojskowe przepływające przez Cieśninę Bosfor — oświadczył we wtorek rzecznik resortu.

© AFP 2017/ Zein Al Rifai Turcja chce utworzyć kolejną bazę w Syrii

Gazeta Haberturk pisała wcześniej , że wywiad turecki otrzymał informację o planowanych przez terrorystów PI atakach na okręty Marynarki Wojennej Rosji przepływające przez Cieśninę Bosfor. Gazeta donosiła, że terroryści mogą przeprowadzić ostrzały rakietowe i że w związku z tym siły bezpieczeństwa Stambułu prowadzą obserwację nad 146 miejscami w rejonie Bosforu, skąd może być poprowadzony ogień.

„Ze strony służb wywiadowczych nie było żadnego ostrzeżenia i powiadomienia w związku z możliwymi atakami PI na rosyjskie okręty wojskowe. Okręty wojenne przepływające przez cieśninę chronione są w normalnym trybie. To procedura rutynowa mająca na celu ich ochronę i eskortę. Ta eskorta nie ma jednak za zadanie ochrony konkretnie przed PI. Co się tyczy szczegółów o 146 miejsc objętych obserwacją — możliwe, że media dowiedziały się o takich miejscach po raz pierwszy, zadały sobie pytanie: a po co to? I wyciągnęły wniosek, że to zagrożenie ze strony PI" — powiedział rozmówca agencji.