Na Ukrainie będą karać za wstążki św. Jerzego

Tę decyzję poparło 238 parlamentarzystów przy niezbędnym minimum 226 głosów. Teraz dokument ma podpisać prezydent Ukrainy.

Ukraińskie prawo nie zakazuje wstążek św. Jerzego, lecz co roku przed Dniem Zwycięstwa władze zalecają rezygnację z tego symbolu. Zamiast niego od 2014 roku jest promowany nowy symbol — kwiat czerwonego maku, który Europa tradycyjnie wykorzystuje 8 maja.

W komentarzu do projektu ustawy czytamy, że od 2014 roku wstążka św. Jerzego była wykorzystywana przez „prorosyjskich separatystów na terytorium Ukrainy i stała się symbolem separatyzmu".

Ustawa definiuje, że „propagandą" wstążki św. Jerzego jest publiczne wykorzystywanie, demonstracja, noszenie a także rozpowszechnianie jej lub jej wizerunku. Chodzi o jej pokaz podczas masowych obchodów, przedstawianie na plakatach, nalepkach, kartkach, na ubraniu, rzeczach, zdobienie nią samochodów, wykorzystywanie we współczesnych dziełach sztuki a także w mediach.

Publiczne wykorzystywanie, demonstracja lub noszenie wstążki św. Jerzego (gwardyjskiej) lub jej wizerunku pociąga karę pieniężną w wysokości od 50 do 150 płac minimalnych brutto (od 850 do 2550 tys. hrywien — od 32 do 97 dolarów według obecnego kursu) z konfiskacją wstążki św. Jerzego (gwardyjskiej) lub przedmiotów z jej wizerunkiem — czytamy w tekście projektu ustawy.

W dokumencie podkreślono, że za powtórzenie podobnych działań w ciągu roku nakładana jest kara grzywny w wysokości od 150 do 300 płac minimalnych brutto (od 2550 do 5100 hrywien — od 97 do 190 dolarów) lub areszt administracyjny na okres do 15 dni z konfiskacją wstążki św. Jerzego lub przedmiotów z jej wizerunkiem.