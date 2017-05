Po co Erdogan pojechał do USA?

Do wizyty doszło pomimo sprzeczności, jakie powstały w relacjach między dwoma krajami. Powodem różnic była decyzja Donalda Trumpa w sprawie wyposażenia w broń syryjskich Kurdów, walczących przeciwko Państwu Islamskiemu.

Nie należy oczekiwać, że wizyta przyniesie jakiekolwiek zmiany w stanowisku Amerykanów wobec poparcia syryjskich Kurdów. Zapewne nie nastąpi też żaden przełom w innych sprawach. Wręcz przeciwnie, nie można wykluczyć prawdopodobieństwa podjęcia przez Amerykanów prób zemszczenia się na Ankarze za operację pod kryptonimem „Tarcza Eufratu", rozpoczętą w chwili, gdy amerykański wiceprezydent Joe Biden znajdował się w Turcji — powiedział w wywiadzie dla agencji Sputnik ekspert do spraw wojskowości, były doradca przewodniczącego Partii Ruchu Nacjonalistycznego (PND) do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, komandor marynarki wojennej Turcji w stanie spoczynku Dzhelaletin Yavuz.

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Trump i Erdogan wezwali do pociągnięcia Asada do odpowiedzialności za Idlib

„Nie mam większych złudzeń, co do spotkania w Waszyngtonie Erdogana i Trumpa. Nie zakładam, że dojdzie po nim do jakichkolwiek zmian w postawie Amerykanów wobec kurdyjskich oddziałów samoobrony ludowej. Uważam, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu będą je wspierać. Nie zostaną też, moim zdaniem, zmienione w żaden sposób plany Waszyngtonu odnośnie operacji mającej na celu wyzwolenie Rakki, która być może rozpocznie się już w najbliższych dniach — oświadczył ekspert.

© AFP 2017/ Ozan Kose Erdogan do UE: Potrzebujecie takiego państwa jak Turcja

Jego zdaniem, w ten sposób Waszyngton może zemścić się na Ankarze, gdyż Amerykanie doskonale pamiętają, że Ankara rozpoczęła swoją operację „Tarcza Eufratu" właśnie w chwili, gdy amerykański wiceprezydent Joe Biden bawił w Turcji. Jak podkreślił polityk, administracja Obamy nie zasługiwała na specjalne zaufanie, była bowiem zbyt słaba.

„Jednakże nie mam osobiście żadnego zaufania dla administracji Trumpa. Nie zakładam, że w aktualnych warunkach w Syrii Stany Zjednoczone będą mogły zapewnić Turcji niezawodną pomoc sojusznika strategicznego" — podkreślił Dzhelaletin Yavuz.