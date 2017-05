Amerykański admirał chwali rosyjską flotę

„Zarówno Chiny, jak i Rosja są zdolne do globalnej konkurencji we wszystkich sferach i to z konkurencyjną szybkością. Oba państwa mają znaczne siły kosmiczne, cybernetyczne i jądrowe" — cytuje Richardsona portal Defense News.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Rosyjski okręt podwodny "postrachem" amerykańskiej marynarki wojennej

Według niego oba państwa „rzucają wyzwanie amerykańskim wpływom i interesom" w różnych regionach świata, często — w przestrzeni wodnej. Richardson podkreślił, że Rosja rozszerzyła strefy swoich operacji morskich na Bałtyku, Morzu Czarnym, Śródziemnym i Kaspijskim. Admirał szczególnie podkreślił, że Rosja zachowała i zmodernizowała swoją flotę podwodną i w ubiegłym miesiącu zwodowała drugi okręt podwodny z napędem atomowym projektu Jasień.

„Powinniśmy natychmiast działać, by marynarka wojenna osiągnęła lepsze wskaźniki tak szybko, jak to możliwe" — powiedział.

„Zwiększenie floty wojennej przewiduje zwiększenie liczby okrętów. Obecnie naszym celem jest flota licząca około 310 okrętów. Jednak jeśli popatrzymy na długoterminową prognozę, przekonamy się, że wykroczenie poza te ramy wymaga budowy nowych okrętów" — dodał. Według niego nowym celem powinna być flota składająca się z 355 okrętów.

Richardson złożył to oświadczenie przed publikacją nowej Białej Księgi amerykańskiej marynarki wojennej — podkreśla portal.

Jedną z obietnic wyborczych prezydenta Donalda Trumpa było zwiększenie amerykańskiej floty do 350 okrętów.