Moskwa: Systemy rakietowe S-400 „Triumf” w stanie gotowości bojowej

„Pododdziały przeciwlotniczego pułku rakietowego zostały postawione w stan gotowości. Załogi systemów S-400 „Triumf” i rakietowych przeciwlotniczych zestawów artyleryjsko-rakietowych „Pancyr-S” odbyły marsz do miejsca wykonania szkoleniowych zadań bojowych” — poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji.

Po przeprowadzeniu warunkowych wystrzałów kolumna „Pancyrów” i systemów S-400 udała się w nowy rejon pozycyjny, po drodze odbijając atak grupy dywersyjnej.

S-400 Triumf są przeznaczone do rażenia wszystkich współczesnych i perspektywicznych środków powietrznego natarcia, włączając w to bombowce strategiczne, pociski balistyczne i manewrujące. Kompleks jest w stanie przechwycić aerodynamiczne cele w odległości do 400 kilometrów i wysokości do 30 kilometrów przy ich prędkości do 4,8 km/s.