Miliard dolarów na blokadę rosyjskich portali

Ołeksandr Fedijenko uprzedził, że na realizację zakazu dla rosyjskich portali internetowych Kijów będzie potrzebował nie tylko czasu, ale również pieniędzy. Ponadto z czasem Ukraińcy będą mogli obejść wprowadzone ograniczenia.

Rozporządzenie prezydenta Ukrainy o rozszerzeniu antyrosyjskich sankcji zostanie opublikowane w gazecie „Kurier Rządowy" 17 maja i zgodnie z procedurą oficjalnego upublicznienia aktów normatywno-prawnych Ukrainy wejdzie wtedy w życie. Dostawcy usług internetowych będą musieli m.in. zablokować dostęp do portali społecznościowych „Vkontakte", „Odnoklassniki", serwisów „Mail.ru" i „Yandex". Za odmowę wykonania rozporządzenia głowy państwa grozi im grzywna w wysokości od 100 do 200 nieopodatkowanych dochodów minimalnych na Ukrainie.

— Jeśli mówimy o obecnym dekrecie prezydenta, to należy go wykonać, kiedy wejdzie w życie. Jeśli zaś mówimy o dalszych działaniach, to państwo potrzebuje roku-dwóch i więcej oraz ok. 1 mld dolarów (by zablokować rosyjskie strony na Ukrainie — red.) — powiedział Fedijenko.

Według niego można zablokować rosyjskie strony internetowe, jednak z czasem wprowadzony zakaz można będzie obejść.

— Najprawdopodobniej będziemy blokować nie strony, a cały system autonomiczny, w którym znajdują się te strony i inne platformy, nie wymienione w sankcjach. Koniec końców użytkownik będzie pozbawiony nie tylko dostępu do takich sieci społecznościowych jak „Vkontakte", ale i innych platform internetowych, które znajdują się w tym systemie — tłumaczy Fedijenko.

Wiadomość o zakazie rosyjskich serwisów społecznościowych, które na Ukrainie są bardziej popularne niż Facebook, wywołała oburzenie Ukraińców. Na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy zarejestrowano 40 petycji z żądaniem wycofania tego ograniczenia, uniemożliwiającego korzystanie z rosyjskich stron. Z kolei rzecznik pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka Michaił Czapłyga przypomniał, że ukraińskie ustawodawstwo przewiduje blokadę zasobów internetowych tylko na mocy decyzji sądu.