Kijów przyznał, że nie może całkowicie zamknąć dostępu do rosyjskich portali

Ukraińskie władze nie są w stanie całkowicie zamknąć dostępu do sieci społecznościowych „VKontakte” i „Odnoklassniki”. Użytkownicy w razie potrzeby mogą obejść zakaz, powiedział szef Służby ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Walentin Petrow podczas okrągłego stołu w sprawie sankcji przeciwko Rosji.

Zdajemy sobie sprawę, że nie można całkowicie zamknąć, ale zawężając ten krąg, zmniejszamy zagrożenie — powiedział Petrow. Za zagrożenie on uważa to, że za pośrednictwem tych sieci społecznościowych rzekomo dystrybuowana jest „rosyjska propaganda”.

Przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ze swojej strony powiedział, że zakaz „VKontakte” wpłynie na pracę służby, pozbawiając ją ważnego źródła informacji.

„Wykonaliśmy wiele prac, aby przeanalizować, czy należy to zrobić (zamknąć dostęp — red.), ponieważ jest to otwarte źródło informacji, które nawet nam daje możliwość ujawniania pewnych faktów z działalności przestępczej. A teraz zostanie to zamknięte i nie będziemy mieć dostępu” — powiedziała w Kijowie w środę Łaputina podczas okrągłego stołu w sprawie wprowadzenia antyrosyjskich sankcji.

© Sputnik. Mikhaił Mokruszyn W krymskiej „Massandrze" wzniosą toast z okazji ukraińskich sankcji

Wcześniej „VKontakte”, „Odnoklassniki”, serwisy Mail.ru i Yandex znalazły się na liście ​​firm i przedsiębiorstw, wobec których Kijów nałożył sankcje . W sumie lista obejmuje 1228 osób i 468 podmiotów prawnych. Firma Mail.Ru Group, która jest właścicielem „VKontakte” i „Odnoklassniki”, wysłała już ukraińskim użytkownikom instrukcję, w jaki sposób korzystać z jej usług z pominięciem blokady.

Decyzja w sprawie nowych sankcji wywołała krytykę zarówno ze strony stowarzyszeń internetowych, jak i społeczeństwa. Na stronie prezydenta Ukrainy zarejestrowano 40 petycji z wezwaniami, aby nie blokować pracy rosyjskich zasobów. Ponadto ukraińskie firmy internetowe i dostawcy nie są przygotowani do takiej decyzji i nie wiedzą, jak ją wdrożyć.