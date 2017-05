Ukraina: Tryb bezwizowy do UE włączony, ale czy dla wszystkich

© AFP 2017/ Mannie Garcia Amerykański generał: Agresywność administracji Trumpa zaczyna przerażać Putina

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wziął udział w ceremonii podpisania przez prezydenta Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani ustawy o wprowadzeniu trybu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. Ukraina czekała na to przez całą prezydenturę Poroszenki. Kiedy okazało się, że Rada Ministrów Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o ruchu bezwizowym, radość ukraińskiego prezydenta była bezgraniczna.

Wprowadzenie trybu bezwizowego przez Unię Europejską dla ukraińskich obywateli otwiera drogę do liberalizacji z trzydziestoma państwami z „białej listy Schengen”, na której są kraje (…) Europy, Ameryki Południowej i Azji – obiecał Poroszenko.

Jednak wielu ekspertów uważa, że wokół trybu bezwizowego na Ukrainie jest zbyt wiele patosu, choć sama decyzja może ułatwić życie niektórym Ukraińcom.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła zniesienie wiz dla Ukrainy

To, że długo oczekiwany tryb bezwizowy obejmie nie wszystkich, od razu podkreślili oponenci Poroszenki.

Ukraiński naród został doprowadzony do takiego dna, że weszliśmy w dziesiątkę najbiedniejszych państw świata – to jest absurd dla państwa europejskiego! To oznacza, że z tego wyczekiwanego trybu bezwizowego, który dostaliśmy, korzystać będzie najwyżej 10-15% ludzi na Ukrainie, na to wskazują badania socjologiczne – powiedziała liderka „Batkiwszczyny” Julia Tymoszenko.

Ukraina, bez względu na wszystkie zapowiedzi władz, ma problem z wprowadzeniem na swój rynek tanich linii lotniczych, dlatego podróż do Europy jest nie na każdą ukraińską kieszeń.

Tryb bezwizowy na Ukrainie jest przeceniany. Prezentuje się go niemal jak wydarzenie równoznaczne z członkostwem w Unii Europejskiej.

A jest pewien niuans: tryb bezwizowy nie oznacza dostępu Ukraińców do europejskiego rynku pracy. Nadal są oni zmuszeni do otrzymywania zezwolenia na pracę, co jest dość niełatwe w Unii Europejskiej.

Tym sposobem, tryb bezwizowy może obrócić się przeciwko Poroszence wewnątrz kraju, kiedy Ukraińcy zrozumieją, że oprócz ułatwienia wyjazdów turystycznych do Unii, które i tak są nie dla wszystkich dostępne z powodów finansowych, nic więcej nie otrzymali.

Im szybciej Ukraińcy otrzymają zliberalizowany tryb bezwizowy z Europą, tym szybciej przekonają się, że to droga, którą proponuje im władza jest ślepym zaułkiem. Bez względu na wysoką cenę, jaką zapłaciliśmy za integrację europejską, otrzymaliśmy tylko podróże turystyczne. Mówiąc szczerze, to nie kompensuje kolosalnych wydatków Ukrainy w tym zakresie — powiedział politolog Aleksander Jakubin.

Tak, z jednej strony to dobrze, że spełniliśmy 140 z hakiem warunków do otrzymania trybu bezwizowego. Z drugiej strony, Ukraina dała Europejczykom zliberalizowany tryb już w 2005 roku” – dodał Jakubin.

Zresztą, pierwsza podróż bez wizy do Europy może wpłynąć na zwiększenie liczby osób pragnących opuścić kraj. A takich i tak jest już niemało.

Według sondaży Research & Branding Group, przeprowadzonych pół roku temu, 34% Ukraińców było gotowych na zawsze opuscić Ukrainę. W pełni możliwe, że wraz nowymi ograniczeniami wprowadzanymi przez władze i dalszym spadkiem ukraińskiej gospodarki ta liczba tylko wzrośnie. A pracować w Europie można też nielegalnie, nawet bez ochrony własnych praw. Najważniejsze, żeby dostać się do Unii Europejskiej.