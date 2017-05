Czesi: Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i jest świetnie!

© AP Photo/ Andreas Pechar Parlament Europejski „wypisze receptę” na kryzys w Czechach

Według słów premiera, trzeba to zrobić, aby po wyborach we Francji i w Niemczech nie okazać się na peryferiach Europy, ponieważ przed nami — przyspieszenie integracji w strefie euro. Czy Czechy trafią do grupy państw z pierwszych rzędów, jeśli nie mają europejskiej waluty?

— Na daną chwilę pan premier w ogóle nie może nic obiecać, dlatego że w październiku w Czechach też odbędą się wybory parlamentarne, a ich wynik jest trudny do przewidzenia — powiedział w rozmowie ze Sputnikiem były senator i deputowany, były wiceminister sprawiedliwości Czech Jiri Vyvadil.

— Dziś nikt, nawet Pan Bóg nie wie, kto zwycięży: partia premiera Sobotki (ČSSD — socjaldemokratyczna partia Czech) czy ruch „ANO" ministra finansów Babisa. Zaczęła się ostra walka polityczna, w której wprowadzenie euro jest kamieniem niezgody pomiędzy premierem i ministrem.

Sobotka z uporem forsuje wstąpienie państwa do strefy euro. Andriej Babis jest kategorycznie przeciwny temu. O wstąpieniu do strefy euro premier zaczął mówić nieprzypadkowo. Najwyraźniej chce zdobyć dodatkowe punkty wśród wyborców w związku z rezultatem wyborów we Francji i Niemiec, uważa, że w taki sposób będzie w trendzie nowej, ściśle współpracującej Europy, w jej awangardzie.

— Ale czy Czechy mają szansę znaleźć się w awangardzie, nawet, jeśli zostanie wprowadzone euro?

— W czeskim społeczeństwie są bardzo silne nastroje przeciwko euro i rezygnacji z waluty narodowej. Myślę, że w szeregach Unii Europejskiej Czechy są największym sceptykiem w tym zakresie. Politycy nie powinni ignorować nastrojów społecznych, przecież „za" europejską walutą opowiada się tylko 15-20% ludności.

Pozostajemy z koroną, a korzyści z tego są widoczne gołym okiem. Mamy rzeczywiście większe pole do manewru, niż państwa strefy euro, odczuwające trudności z powodu swoich południowych partnerów. Jak większość Czechów, jestem przekonany, że przyspieszona integracja w ramach Unii Europejskiej nie jest Czechom do niczego potrzebna.

Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i jest świetnie! Wykorzystujemy w swoich interesach narodowych zalety członkostwa w Unii Europejskiej: możliwość wolnego handlu, wolnego przepływu kapitału, towarów, usług, swobodę przemieszczania się ludzi. Nie potrzebujemy głębszej integracji i centralizacji!

— Jeśli idea Europy „różnych prędkości" zacznie być realizowana, gdzie będzie Republika Czeska ze swoją koroną?

— Jak i większości moich rodaków zupełnie nie uśmiecha mi się perspektywa znalezienia się w „twardym jądrze" państw Unii Europejskiej, jak proponują Macron i Merkel. Takich ambicji w czeskim społeczeństwie nie ma. Nie brałbym na poważnie oświadczenia Sobotki o konieczności jak najszybszego przyjęcia euro. On reanimuje ten dawny temat jako argument w walce z Andriejem Babisem, uważając, że wyłożył asa na stół.

Ale chciałbym zauważyć, że ten as budzi wątpliwości.