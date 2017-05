Hiszpańskie F-18 konwojowały Su-24 nad Estonią

F-18 wyleciały z estońskiej bazy Amari, aby przejąć samolot po tym, jak zauważyła go naziemna służba kontrolna.

„Rosyjski samolot, rozpoznany jako Su-24, hiszpańskie myśliwce konwojowały do otrzymania rozkazu” – głosi oświadczenie.

Jak precyzuje agecja Efe powołując się na Sztab Główny, Su-24 kierował się do Kaliningradu nie podtrzymując łączności z służbami kontroli niedaleko od linii oddzialającej wody terytorialne Łotwy.

Siły Powietrzne Hiszpanii już po raz czwarty biorą udział w misji NATO Baltic Air Policing w zakresie patrolowania nieba nad Bałtykiem.

Państwa bałtyckie nie dysponują samolotami, które nadawałyby się do patrolowania przestrzeni powietrznej, dlatego od kwietnia 2004 roku (po wstąpieniu do NATO) ochroną ich przestrzeni powietrznej zajmują się rotacyjnie siły powietrzne państw NATO, które bazują na Litwie na lotnisku Zokiniaj. Baza lotnicza Amari w Estonii od 2014 roku stała się dodatkową platformą do rozmieszczenia samolotów NATO.