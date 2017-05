Putin zamierza zwolnić Ławrowa?

© Sputnik. Michael Klimentyev Putin: możemy udostępnić Senatowi USA stenogram rozmowy Trumpa i Ławrowa

Putin stwierdził, że w USA „rozwija się polityczna schizofrenia".

Wszystko wypowiedział w niezwykle zabawny sposób. Na pytanie dziennikarzy o rzekome przekazanie sekretnych danych ministrowi Ławrowowi, prezydent Rosji zaśmiał się i oświadczył:

Trzeba będzie jakoś ukarać Siergieja Ławrowa — ministra spraw zagranicznych — ponieważ nie podzielił się ze mną tymi sekretnymi informacjami.

Prezydent dodał żartobliwie, że trzeba będzie dać naganę szefowi rosyjskiej dyplomacji, który sekretne dane zachował tylko dla siebie. Nie podzielił się nimi „ani ze mną, ani z przedstawicielami służb specjalnych Rosji. To bardzo nieuprzejme z jego strony" — zaznaczył Putin.

Zdaniem prezydenta Rosji osoby, które rozpowszechniają tego typu informacje tylko nakręcają antyrosyjską kampanię w USA i „albo nie rozumieją, że rozpowszechniają bzdury i są zwyczajnie głupi, albo doskonale wszystko rozumieją i są po prostu niebezpieczni i nieszczerzy".

„Ale jest to sprawa USA i my (jako Rosja — red.) nie zamierzamy się do tego wtrącać" — zakończył prezydent.