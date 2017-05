W USA zareagowano na pomysł przedstawienia nagrania ze spotkania Ławrowa i Trumpa

© AFP 2017/ Mannie Garcia Amerykański generał: Agresywność administracji Trumpa zaczyna przerażać Putina

W środę prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oświadczył, że Moskwa jest gotowa przedstawić Waszyngtonowi nagranie z rozmów Ławrowa i Trumpa, jeśli Waszyngton czuje taką potrzebę. Pomocnik rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow oświadczył później, że nagranie audio z rozmowy Ławrowa i Trumpa nie było prowadzone i dostępny jest tylko stenogram.

„Niezbyt bym dowierzał temu, co znajduje się w nagraniach Putina, co by to nie było. Jeśli to przyjdzie w mailu, to ja na pewno nie będę otwierał załącznika” – powiedział na antenie kanału Fox News senator republikanin Marco Rubio. Zauważył, że jedna osoba z obecnych na spotkaniu Ławrowa i Trumpa przekonała go, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie opowiedział niczego, co stawiałoby w sytuacji zagrożenia wywiad państwa.

„Sam pomysł, że przyjmiemy jakieś dowody od prezydenta Putina wydaje się absurdalne” – powiedziała na antenie CNN senator republikanka i członkini komitetu Senatu Stanów Zjednoczonych ds. wywiadu Susan Collins.

„Myślę, że ostatnie, czego potrzeba prezydentowi (Trumpowi) to poręczenie ze strony Putina. Wszystko staje się z każdym dniem coraz bardziej zagmatwane, ale myślę, że nie powinniśmy pozwolić temu odciągnąć nas od bardzo poważnych twierdzeń” – powiedział republikanin Adam Shiff na antenie CNN.

Senator Adam Kinsinger powiedział dla CNN, że słowa Putina dla niego „nic szczególnego nie znaczą”.