Trump: „Żadnego polityka nie traktowano tak źle”

Podczas przemówienia na ceremonii ukończenia w Coast Guard Academy prezydent Donald Trump poskarżył się, że „żadnego polityka w historii nie traktowano tak źle lub tak niesprawiedliwie”, jak jego, donosi The Huffington Post. Trump pochwalił również swoją administrację i powiedział, że „ludzie rozumieją”, co on robi i to jest „najważniejsze”, podkreśla gazeta.

Prezydent Trump nie przegapił okazji, aby „rzucić się” na media podczas swojego przemówienia na ceremonii ukończenia w Coast Guard Academy w New London w stanie Connecticut, donosi The Huffington Post.

Pierwsza połowa przemówienia Trumpa odbyła się ściśle według scenariusza, ale wkrótce prezydent USA pochwalił swoją administrację i nagle „rzucił się” na media, kiedy udzielał porad absolwentom.

„Nigdy, nigdy się nie poddawajcie. Wszystko będzie dobrze, — powiedział Trump. — Zobaczcie, jak w ostatnim czasie mnie traktują, zwłaszcza media”.

Prezydent USA poskarżył się, że „żadnego polityka w historii nie traktowano tak źle lub tak niesprawiedliwie”, jak jego.

Następnie Trump, jak zaznacza amerykańska gazeta, zaczął „wychwalać” swoje osiągnięcia i przekonywać, że jego administracja „uratowała” drugą poprawkę i że kwestia budowy muru wzdłuż granicy USA z Meksykiem idzie „bardzo, bardzo dobrze”.

Stwierdził również, że został wybrany, aby służyć „zapomnianym mężczyznom i kobietom kraju”: „Ludzie rozumieją, co robię i to jest najważniejsze”.

Według The Huffington Post Donald Trump zakończył swoje wystąpienie ważną radą dla absolwentów: „Cieszcie się życiem”.